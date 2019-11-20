Казахстанский блогер подвел итоги деятельности Президента РК за 8 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданский активист, блогер Самат Нуртаза подвел итоги работы Президента РК за 8 месяцев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Президент К. Токаев возглавил страну ровно 8 месяцев назад, 20 марта 2019 года. За этот краткий период, надо признать, страна изменилась», - отметил Самат Нуртаза на своей странице в Facebook.

В качестве аргументов блогер привел ряд фактов, вызвавших общественный резонанс. В частности, списание долгов по беззалоговым кредитам малообеспеченным казахстанцам. Напомним, Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» Президент подписал 26 июня 2019 года в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на казахстанцев, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Было поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Самат Нуртаза напомнил и о решении Президента повысить зарплату учителей и других работников бюджетной сферы и освобождении от налога на доход предприятий микро- и малого бизнеса. Поручение о повышении зарплаты педагогов Главой государства было озвучено на августовской конференции, а разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса Президент РК поручил Правительству в сентябре.

«Парламент в ближайшее время примет законы о реализации других президентских инициатив, в том числе касающихся ужесточения наказания за педофилию, сексуальное насилие против женщин, незаконное распространение наркотиков, скотокрадство, другие тяжкие преступления против личности…», - перечислил Самат Нуртаза.

Отметим, эти направления были обозначены Главой государства в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» 2 сентября 2019 года.

Президенту нужны конкретные дела, конструктивные идеи, резюмировал блогер, подводя итоги работы Главы государства за 8 месяцев.