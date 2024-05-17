Казахстанский бизнесмен осужден за легализацию похищенных из госбюджета более 1 млрд тенге

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агенство по финансовому мониторингу.

Сложную удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.

Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.

Также совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.