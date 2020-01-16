Казахстанский бизнесмен найден мертвым в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец найден мертвым в Испании. Информацию, распространенную в испанских СМИ, подтвердили в пресс-службе МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно информации eldia.es , умершим оказался «экс-почетный консул Словакии в РК и казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков». В статье говорится, что М. Сабалаков был найден мертвым в саду виллы де ла Нусия в Аликанте, его тело лежало лицом вниз. Именно здесь он проживал на условиях аренды. Тело обнаружил садовник.
Сейчас местная полиция расследует несколько версий случившегося, в том числе и несчастный случай в результате неудачного падения.
Другой испанский сайт diarioinformacion.com опубликовал результаты вскрытия, где говорится, что мужчина умер от естественных причин.
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ситуацию прокомментировал следующим образом: «Испанская полиция сообщила о том, что умер гражданин Казахстана. Сейчас консул выехал на место для выяснения всех обстоятельств».
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