Казахстанский бизнесмен Ерканат Жумабеков объявлен в розыск в Кыргызстане

По данным ГКНБ, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т. н. «вора в законе» К.Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны одного из крупных бизнесменов РК — Жумабекова Ерканата Берикбаевича.

— Указанное лицо, зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, в целях получения поддержки, покровительства своих бизнес-интересов и продвижения экономических проектов на территории стран СНГ установил тесную связь т. н. «вором в законе» К.Асанбеком, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Е.Жумабеков состоял в дружеских отношениях с лидером преступного мира, а также неоднократно проводил досуг и встречи с К.Асанбеком на территории центра отдыха «Барс», расположенного на территории Иссык-Кульской области, а также оказывал всяческую финансовую помощь близким родственникам лидера ОПГ К.Асанбека при посещении последними территории г. Алматы.

В отношении Е.Жумабекова постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанный гражданин объявлен в розыск.

Напомним, в июне 2024 года ГКНБ КР по факту финансирования ОПГ К.Асанбека также был объявлен в розыск владелец компании «Вертекс Голд» Владимир Джуманбаев. Позже досудебное производство в отношении казахстанского предпринимателя было прекращено в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ.