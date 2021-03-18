Казахстанский бизнес призывают к внедрению системы антимонопольного комплаенса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время крупным субъектам бизнеса будут направлены методические рекомендации для самостоятельной разработки внутреннего акта антимонопольного комплаенса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Институт антимонопольного комплаенса начал функционировать в Казахстане с 1 января 2017 года, является инструментом профилактики правонарушений. Благодаря данному институту бизнес получил возможность заранее согласовывать с антимонопольным органом добросовестную практику поведения на товарном рынке.

За четыре года действия института антимонопольным органом согласовано 82 внешних акта антимонопольного комплаенса, которыми детализированы вопросы правоприменения на рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи. Это позволило предупредить многочисленные нарушения законодательства, связанные с процедурами рассмотрения и удовлетворения заявок на реализацию ограниченных ресурсов, анализов товарных рынков и признания доминирующего или монопольного положения участников рынков, а также вопросами совместного использования ресурсов и инфраструктуры, ценообразования и применения неконкурентных практик.

Основным принципом института комплаенса является добровольный характер его внедрения и профилактика правонарушений.

На сегодняь работа по совершенствованию института антимонопольного комплаенса завершена, в ближайшее время крупным субъектам бизнеса будут направлены методические рекомендации для разработки внутреннего акта антимонопольного комплаенса.

Методические рекомендации являются рамочными, и решение по принятию внутреннего акта антимонопольного комплаенса, а также определению ответственных лиц за его внедрение и эффективное функционирование, принимается субъектами бизнеса самостоятельно.