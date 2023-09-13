Казахстанский бизнес готов инвестировать свои средства в железную дорогу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предприниматели транспортной отрасли выразили готовность инвестировать свои средства в железнодорожную инфраструктуру Казахстана. Об этом в ходе ежегодной встречи Президента с предпринимателями заявил Бакытбек Кадиров, руководитель рабочей группы по транспорту Нацпалаты, учредитель нескольких компаний в этой сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».

«Инвестиции в инфраструктуру нужны, и они нужны большие. Постоянно брать деньги у государства или казны - это неправильно. И, если мы строим «Новый Казахстан», мы должны начинать с инфраструктуры. И она должна строиться предпринимателями и отечественными производителями. Если у предпринимателя есть средства и желание «вложиться» в железную дорогу, почему нет?», - рассказал Б. Кадиров.

Он отметил, что в морском порту Курык уже введен в эксплуатацию первый участок железнодорожных подъездных путей, построенный за счет частных вложений. Их протяженность составила 15 километров, то есть 30% от проектной длины. Однако на этом компания не останавливается и намерена устранить «узкое горлышко» на железнодорожном участке «Бейнеу-Мангистау».

«Этот проект может стать показательным в том числе и в отношении становления нового уровня взаимодействия государства и частного бизнеса. Ради достижения общей цели – считаем, что пришло время применить нестандартные и прорывные методы сотрудничества, в том числе допуск казахстанского бизнеса в стратегическую инфраструктуру, через различные механизмы и не только государственно-частного партнерства», - отметил спикер.

Участок Бейнеу-Мангистау является критическим не только для растущего Срединного коридора (ТМТМ), но и перспективного коридора Север-ЮГ. Расширение этого участка позволит значительно увеличит пропускную способность и обеспечит диверсификацию экспортных маршрутов Казахстана.

Также руководитель рабочей группы по транспорту «Атамекена» доложился Президенту о результатах работы и предложениях рабочей группы по улучшению деятельности транспортной отрасли. Глава государства поддержал предпринимателя и поручил Правительству и Министерству транспорта взять эти вопросы на особый контроль.

Напомним, 12 сентября в Акорде состоялась традиционная встреча Главы государства с бизнесом. В ней приняли участие около 200 предпринимателей из сфер туризма, АПК, логистики, IT, обрабатывающей промышленности и т.д.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей. Президент РК высказался за дальнейшую трансформацию Палаты, повышение качества корпоративного управления ею.