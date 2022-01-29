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Казахстанский биатлонист стал 41-м в гонке преследования чемпионата Европы в Арбере
29 Января 2022 20:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась гонка преследования у мужчин на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Второй результат — у Петра Пащенко из России. Немец Лукач Фрачер замкнул тройку лидеров.
Казахстанец Асет Дюсенов финишировал 41-м, Данил Белецкий — 57-м.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер (Германия).
Мужчины. Гонка преследования. 12.5 километров. Четыре огневых рубежа.
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 34:02.1 (1+0+1+1)
2. Пётр Пащенко (Россия) — +38.1 (1+2+0+2)
3. Лукач Фрачер (Германия) — +53.0 (1+1+4+0)
41. Асет Дюсенов (Казахстан) — +5:06.1 (3+1+4+1)
57. Данил Белецкий (Казахстан) — +8:29.2 (2+1+3+3).
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