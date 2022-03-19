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    05:55, 19 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский биатлонист стал 37-м на этапе Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился мужской спринт на десять километров с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону, проходящий в норвежском Хольменколлене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем спринта стал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе. Третий результат — у шведа Себастиана Самуэльссона.

    У биатлонистов Казахстана лучшим стал Александр Мухин, финишировавший 37-м. Данил Белецкий стал 87-м.

    Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)

    Мужчины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа
    1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:27.1 (0+0)
    2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22.4 (0+0)
    3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +26.5 (0+0)

    37. Александр Мухин (Казахстан) — +2:25.5 (1+1)
    87. Данил Белецкий (Казахстан) — +6:21.3 (2+1)

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