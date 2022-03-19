05:55, 19 Март 2022 | GMT +6
Казахстанский биатлонист стал 37-м на этапе Кубка мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился мужской спринт на десять километров с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону, проходящий в норвежском Хольменколлене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победителем спринта стал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе. Третий результат — у шведа Себастиана Самуэльссона.
У биатлонистов Казахстана лучшим стал Александр Мухин, финишировавший 37-м. Данил Белецкий стал 87-м.
Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)
Мужчины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:27.1 (0+0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22.4 (0+0)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +26.5 (0+0)
37. Александр Мухин (Казахстан) — +2:25.5 (1+1)
87. Данил Белецкий (Казахстан) — +6:21.3 (2+1)