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Казахстанский биатлонист отличился на этапе Кубка мира

21 Декабря 2018 10:30 358
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Казахстанский биатлонист отличился на этапе Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился первый старт третьего этапа Кубка Мира, который проходил в городке Нове-Место, в Чехии. На этой дистанции Роман Еремин показал лучший результат с самого начала сезона - 26 место. Это настоящий прорыв команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Союз биатлонистов РК.

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Всего в спринте стартовали 105 спортсменов, от Казахстана эту дистанцию бежали: Роман Еремин, Владислав Витенко и Тимур Хамитгатин.

Роман Еремин показал на этом спринте лучший результат по сравнению с предыдущими гонками. Для примера в Поклюке на этой же дистанции он был 49, а в Хохфильцене - 48. Совершив по одному промаху на лежке и стойке, Роман уступил Йоханнесу Бё всего 1 минуту и 46 секунд. По общей скорости Роман замыкает 10-ку самых быстрых спортсменов. В зачете по спринту Еремин становится 49-м, а в общем зачете среди мужчин - 50-м.

Владислав Витенко на данной дистанции стал 83-м, показав самый плохой результат по стрельбе по сравнению с предыдущими гонками (3+1). Учитывая, что в Поклюке Владислав стал 67-м всего с одним промахом, а в Хохфильцене 84-й результат с двумя промахами, на лицо есть прогресс по скорости. И это отличный результат. Время Владислава 26 минут 42.7 секунды.

Тимур Хамитгатин также показывает прогресс и самую чистую стрельбу в команде. Он немного опередил Владислава и стал 83-м, с результатом 26 минут 41.1 секунды. Для сравнения в Поклюке на этой же дистанции Тимур был 94-м, а в Хохфильцене аж 105м.

В общем зачете мужская сборная Казахстана поднялась до 20-й позиции, женская сборная - 21-я.

Тройку лидеров возглавляет непобедимый Йоханнес Бё, «серебро» у российского биатлониста Александра Логинова, третьим стал спортсмен из Швеции Мартин Понсилуома.

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Ключевые слова: Спорт, КАЗМЕДИА,
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