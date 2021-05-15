Казахстанский беспилотник «Шағала» успешно прошел очередные испытания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вблизи города Нур-Султана состоялись полевые испытания разведывательного беспилотного авиационного комплекса отечественного производства «Шағала», передает МИА «Казинформ».

Беспилотник разработан военными учеными Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В настоящее время беспилотник находится на заключительном этапе испытаний. Он неоднократно показывал хорошие результаты тестирования в разных климатических и географических условиях.

Дальность полета разведывательного авиационного комплекса составляет до 30 километров. В воздухе он может находиться до двух с половиной часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14 метров в секунду. Отечественный беспилотник оснащен программно-аппаратным каналом связи, а также собственным криптографическим протоколом.

– «Шағала» состоит из летательного аппарата и наземного сегмента и представляет собой оснащенную новейшей технологией систему. Это первый высокотехнологический продукт, полностью разработанный казахстанскими военными учеными. Его преимущество в собственном программном обеспечении. Аппарат имеет несколько степеней защиты. Это уже наши разработки, – пояснил его преимущества начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

В ходе тестовой программы были представлены различные режимы работы беспилотника: полет по маршруту, получение информации, определение координат наземных объектов, передача сведений оператору, посадка авиационного комплекса.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев наблюдал за испытаниями и дал высокую оценку отечественному БПЛА. Он отметил, что «Шағала» может стать одним из элементов разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, которые сегодня в Казахстане широко применяются в ходе учений войск.