Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Казахстанский беспилотник «Шағала» проходит полевые испытания

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Февраля 2021, 18:56
Казахстанский беспилотник «Шағала» проходит полевые испытания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялись испытательные полеты нового разведывательного беспилотного авиационного комплекса «Шағала». БПЛА разработан военными учеными Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (НУО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Практика применения БПЛА в современных военных конфликтах доказала необходимость разработки собственного аналога. В НУО провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника.

Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата «Шағала» оснащен программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом защищенными каналами связи.

«Положительно оцениваю стремление обеспечить войска отечественными разработками в области БПЛА. Однако это не должна быть слепая калька с иностранных аналогов, необходимо учитывать все потребности казахстанской армии, наши географические особенности в оборонительных целях при разработке тактико-технических характеристик отечественных аппаратов», - отметил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев.

В ходе полевых испытаний экспериментальной модели, военные ученые апробировали новейшую разработку источника питания устойчивую к низким температурам. Уникальная аккумуляторная батарея – одна из последних разработок специалистов Национального университета обороны.

photo

Заместитель министра обороны обратил внимание на то, чтобы производство казахстанских БПЛА предполагало глубокую интеграцию возможностей отечественной оборонной промышленности, минимизируя импорт не производимых в Казахстане узлов и агрегатов.

Для серийного производства БПЛА «Шағала», учитывая возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, разработаны программы обслуживания и обучения техников и операторов, а также курс боевой подготовки операторов БПЛА для внедрения в учебных заведениях и частях Вооруженных сил РК.

photo

По словам начальника военного научно-исследовательского центра полковника Куандыка Акшулакова, беспилотный летательный аппарат «Шағала» не уступает по техническим характеристикам иностранным аналогам, а напротив имеет определенные преимущества.

«Дальность полета БПЛА составляет до 30-ти километров. В воздухе он может находиться до двух с половиной часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14-ти метров в секунду. В будущем планируем, что он будет поставлен на вооружение в войска в звене - от взвода до батальона», – сказал начальник военного научно-исследовательского центра полковник Куандык Акшулаков.

В программе испытательных полетов были представлены различные этапы подготовки и режимы работы беспилотника «Шағала».

Результаты научной работы запатентованы и по окончании опытной войсковой эксплуатации все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс Казахстана.

photo


Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области