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    10:04, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанский беспилотник «Шагала-М» успешно прошел испытания

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата «Шагала-М», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

    В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно: его скорость, высота и дальность полета.

    Председатель правления «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.

    «Преимущество в том, что для «Шагала-М» не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент», - рассказал генеральный директор ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» Гани Байсеитов.

    В 2023 году Мининдустрии Казахстана разработало Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

    В свою очередь, в «Казахстан Инжиниринг» на базе авиационно-учебного центра запускает программу подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.


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