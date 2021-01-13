Казахстанский бензин сертифицирован на соответствие стандартам Евросоюза
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бензин Атырауского НПЗ сертифицирован на соответствие стандартам Евросоюза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продукт прошел полную процедуру оценки уровня качества для химических веществ и их смесей, предназначенных для импорта на рынок Европейского Союза с выдачей сертификата REACH. Согласно регламенту REACH, регистрации подлежит практически любое химическое вещество, которое производится или импортируется в ЕС в количестве более 1 тонны в год. Таким образом, сертификация REACH – это важный шаг в развитии экспортных возможностей казахстанского предприятия, которое отныне является зарегистрированным импортером бензина для стран Еврозоны», - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что в апреле 2020 года сертификацию REACH прошли ароматические углеводороды производства АНПЗ – бензол и параксилол. Соответственно, бензин стал третьим по счету продуктом предприятия с подтвержденным соответствием европейским стандартам качества.
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