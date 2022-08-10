10 Августа 2022 09:57

Казахстанский бензин продолжают вывозить в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 12 июля 2022 года на территории Республики Казахстан введен запрет на вывоз за пределы страны автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов свыше установленной нормы. Несмотря на введенные ограничения, на приграничной территории Кыргызстана продолжается реализация контрабандного казахстанского топлива, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В населенных пунктах, прилегающих к пограничному переходу «Кордай» с кыргызской стороны, на обочине дороги организованы точки и пункты реализации в пластиковой таре, ввезенного казахстанского бензина марки АИ–92 по цене 55 сомов за 1 литр, а также АИ-95 за 58 сомов за 1 литр, в то время как на официальных заправках в Кыргызстане его стоимость составляет около 60 и 63 сомов.

Со слов продавцов контрафактного топлива, ГСМ поставляют им как местные поставщики, так и поставщики с казахстанской территории, для которых провоз бензина через границу является бизнесом и постоянным источником дополнительного дохода, так как цена топлива в Казахстане существенно дешевле.

Многие водители используют личный автотранспорт для перевозки топлива через границу с целью его дальнейшей незаконной реализации. Они самостоятельно вносят изменения в технические характеристики своих автомобилей, увеличивая топливные баки. Уловки перевозчиков ГСМ с грубым нарушением техники безопасности могут привести к возгораниям автотранспортных средств и трагическим последствиям.

По сообщению местных СМИ, известны несколько случаев, когда на границе полностью сгорели автомобили, водители которых занимались транспортировкой ГСМ через границу. Один из инцидентов произошел 4 июня на территории Кыргызстана, когда в огне полностью сгорел автомобиль марки «Volkswagen». Второе ЧП произошло днем 7 июня, когда при въезде на казахстанскую территорию загорелся автомобиль марки «Audi».