Казахстанский бензин появится с 1 марта на товарных биржах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о мерах по расширению перечня биржевых товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 47 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (далее – ОНП) за Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – Министерство) закреплено мероприятие «Расширение перечня биржевых товаров (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин, мука) и увеличение объемов биржевых торгов пшеницей», - написал Бахыт Султанов в своем ответе на депутатский запрос.

В рамках исполнения данного пункта ОНП Министерством в МСХ, АЗРК, МИИР, МФ, МНЭ и МЭ (письмом от 24 сентября 2020 года № 06-18/2290-И) направлен проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров».

Приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров» принят от 28 декабря 2020 года № 312-НҚ (далее - приказ). 29 декабря 2021 года приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Приказом предусмотрено дополнение перечня биржевых товаров нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин), мукой и снижение минимального размера пшеницы с 600 тонн до 300 тонн.

«Вместе с тем, реализация муки через товарные биржи вводится в действие с 1 июля 2021 года, нефтепродуктов с 1 марта 2021 года. По вопросу снижения минимального размера партий пшеницы до 300 тонн и внесения муки в перечень биржевых товаров с минимальным размером партий в размере 60 тонн поступили позиции ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана», ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» о последствиях введения данных мер, которые приведут к ухудшению экономического положения мукомольных предприятий и усугубят ситуацию вызвав очередную волну непонимания бизнеса. ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» обратилось в адрес Министерства относительно отмены Приказа, в части исключения из перечня биржевых товаров муки пшеничной 1 сорта», - отметил министр.

С учетом позиций вышеуказанных ассоциаций проведен ряд рабочих совещаний с участием МСХ, АЗРК, НПП «Атамекен», а также участников рынка зерна и муки на предмет выработки единого решения и реализации мер, позволяющих максимально вовлечь заинтересовать отечественных производителей, в биржевую деятельность для обеспечения равного доступа всех участников экономической деятельности и формирования прозрачных и рыночных цен на товарных биржах.

«Вместе с тем, реализация муки через товарные биржи вводится в действие с 1 июля 2021 года, нефтепродуктов - с 1 марта 2021 года. Необходимостью включения муки в Перечень биржевых товаров явились такие факторы как непрозрачность ценообразования, наличие условий, ограничивающих конкуренцию, отсутствие достоверной информации о состоянии рынка муки - начиная от объемов производства, до реальных объемов продаж, включая объемы продаж на внутреннем рынке и объемы экспорта. Отсутствие должного контроля может сказаться на продовольственной безопасности страны. Необходимо помнить, что в развитых странах цены формируются исходя из биржевых котировок», - заключил Б. Султанов.