Казахстанский бензин и дизельное топливо будут реализовать через биржу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 1 января 2021 года, 10% производимого в Казахстане бензина и дизельного топлива будет реализоваться через биржу. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаве на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По его словам, такая работа проводится в рамках обеспечения открытой торговли нефтепродуктами. На сегодня проводится работа по выводу на биржу мазута и авиакеросина в июле 2020 года.

«Начиная с 1 января 2021 года, 10% производимого в Казахстане бензина и дизельного топлива будут реализоваться через биржу. Мы так испытаем этот метод», - сказал Нурлан Ногаев

Ранее министр сообщил, что в 2019 году объем переработки нефти вырос на 4,4% по сравнению с 2018 годом, и составил 17,2 млн. тонн.

При этом, объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута) в 2019 году вырос на 9,5% к 2018 году. План текущего года составляет 12,5 млн. тонн.