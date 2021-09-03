Казахстанский байдарочник выиграл утешительный финал Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпийских играх прошел утешительный финал «B» среди байдарочников на дистанции 200 метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский спортсмен Бибарыс Спатай занял в заезде первое место с результатом 45.025, оказавшись в итоге на девятой строчке. Ранее он стал четвертым в полуфинале, не сумев пробиться в основной финал, где велась борьба за медали.

Обладателями медалей в данных соревнованиях стали Кёртис Макгрэт из Австралии - «золото», украинец Мыкола Синюк - «серебро» и итальянский гребец Федерико Манкарелла - «бронза».

Напомним, что на данных Играх в активе Казахстана пять наград: одна золотая, три серебряных и одна бронзовая. Паралимпиада-2020 продлится до 5 сентября.





