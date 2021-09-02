Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанский байдарочник прошел в полуфинал Паралимпиады-2020
2 Сентября 2021 09:11
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийских играх-2020 в Токио состоялись предварительные старты байдарочников-одиночников на дистанции 200 метров (KL2). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКаково положение сборной Казахстана по футболу в отборе на ЧМ-2022 Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA Казахстанская пловчиха завершила выступление на Паралимпиаде в Токио
Казахстан в соревнованиях представлял Бибарыс Спатай. В своем заезде он занял четвертое место из шести и квалифицировался в полуфинал. Прямую путевку в финал обеспечивало только первое место. Полуфинальные состязания пройдут завтра, 3 сентября.Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Чемпионка Паралимпиады-2016 Зульфия Габидуллина вышла в финал Игр в Токио
- Каково положение сборной Казахстана по футболу в отборе на ЧМ-2022
- Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной в матче отбора на ЧМ по футболу
- Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
- Казахстанская пловчиха завершила выступление на Паралимпиаде в Токио
- Матч Казахстан-Украина: допустят ли болельщиков на стадион
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047