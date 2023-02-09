Казахстанский банк открыл счет для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский банк Kaspi открыл счет для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через приложение Kaspi.kz можно оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Для этого нужно выполнить следующие функции:

Платежи – Благотворительность – Национальная волонтерская сеть, гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Платежи – Благотворительность – AFAD Счет для помощи при землетрясении в Турции, средства направляются в фонд AFAD в Турции», - сообщили в пресс-службе банка.

По его словам, оба счета надежные.

Деятельность первого координирует Министерство информации и общественного развития. Оказание помощи через Kaspi запущено сегодня по инициативе МИОР.

Второй счет открылся сегодня по предложению посольства Турции в Казахстане в рамках «Кампании помощи».

Осуществить платеж очень удобно и просто. Вы можете закинуть от 100 тенге и выше. Все платежи будут поступать оперативно без комиссии.

В банке также просят казахстанцев пользоваться только официальными счетами.