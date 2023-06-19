Казахстанский банк инсценировал ограбление после случая с заложниками в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Forte Bank опроверг информацию о нападении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы мужчина с ножом пытался проникнуть в банк.

Как сообщает пресс-служба банка, никакого нападения не было.

«Служба безопасности банка проводила учения, о чем были проинформированы все, кто в тот момент находился в отделении», - сообщили в банке.

Департамент полиции города Астаны сообщает, что информация, касательно захвата заложников в ForteBank по проспекту Республики, не соответствует действительности.

На данном объекте сотрудниками экипажа группы быстрого реагирования проводились учения. Департамент полиции просит граждан доверять только официальным источникам.

Напомним, вчера в Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi вместе с клиентами банка.

Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в столичном отделении банка Kaspi.