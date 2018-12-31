-
-
13:34 63
-
13:14 77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:15 282
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:31 327
-
-
-
-
вчера 23:33 272
-
вчера 23:02 291
-
вчера 22:27 341
-
вчера 22:06 246
-
вчера 21:41 293
-
вчера 21:18 320
-
вчера 21:01 429
-
вчера 20:36 904
-
вчера 20:14 333
-
-
вчера 19:19 380
-
-
-
-
вчера 17:33 414
-
вчера 16:45 269
-
вчера 16:00 361
-
вчера 15:45 421
-
-
вчера 15:11 661
-
вчера 14:47 398
-
вчера 14:43 515
-
вчера 14:18 610
Казахстанский балет покорил Валенсию
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из крупнейших городов Испании нельзя достать билет на «Лебединое озеро» в исполнении балетной труппы театра «Астана Опера», передает официальный сайт столичного акимата.
Испанская публика создала ажиотаж вокруг выступлений столичного театра, сообщает пресс-служба театра.
В Испанию артисты приехали в составе более 100 человек вместе с гримерами, костюмерами и машинистами сцены. В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго. Роскошные декорации к балету П. Чайковского украсили сцену Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия). Театр новый, его открыли в 2005 году. Зал на 1400 мест быстро наполнился зрителями, которым не терпелось увидеть шедевр мировой балетной классики.
«Лебединое озеро» впервые было поставлено почти полтора столетия назад. С тех пор история любви заколдованной девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида привлекает внимание театралов, в первую очередь потрясающей музыкой, а также зрелищностью массовых сцен и блистательной техничностью сольных партий. Сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу, достаточно распространен в сказочном фольклоре. В балете Чайковского принц Зигфрид выступает спасителем Одетты, но его измена, предопределенная роком, становится неотвратимой трагической виной.
29 декабря главные партии в спектакле исполнили заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева (Одетта-Одиллия), лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов (принц Зигфрид), Серик Накыспеков (Шут) и Жанибек Иманкулов (Ротбарт).
Зал стоя аплодировал столичным танцовщикам, крики «браво!» не прекращались, пока солисты не покинули сцену.
Художественный руководитель балетной труппы - народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Дирижеры - заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев.
- Театры Казахстана чаще гастролировали в 2018 году
- Праздничная программа ждет жителей и гостей столицы в Новый год
- Где запустят новогодний фейерверк в Астане
- Казахстанский балет покорил Валенсию
- Сколько на самом деле Дедов Морозов, выясняли в Семее
- Сколько тратят казахстанцы в новогодние праздники
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана