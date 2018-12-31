Казахстанский балет покорил Валенсию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из крупнейших городов Испании нельзя достать билет на «Лебединое озеро» в исполнении балетной труппы театра «Астана Опера», передает официальный сайт столичного акимата.

Испанская публика создала ажиотаж вокруг выступлений столичного театра, сообщает пресс-служба театра.

В Испанию артисты приехали в составе более 100 человек вместе с гримерами, костюмерами и машинистами сцены. В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго. Роскошные декорации к балету П. Чайковского украсили сцену Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия). Театр новый, его открыли в 2005 году. Зал на 1400 мест быстро наполнился зрителями, которым не терпелось увидеть шедевр мировой балетной классики.





«Лебединое озеро» впервые было поставлено почти полтора столетия назад. С тех пор история любви заколдованной девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида привлекает внимание театралов, в первую очередь потрясающей музыкой, а также зрелищностью массовых сцен и блистательной техничностью сольных партий. Сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу, достаточно распространен в сказочном фольклоре. В балете Чайковского принц Зигфрид выступает спасителем Одетты, но его измена, предопределенная роком, становится неотвратимой трагической виной.





29 декабря главные партии в спектакле исполнили заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева (Одетта-Одиллия), лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов (принц Зигфрид), Серик Накыспеков (Шут) и Жанибек Иманкулов (Ротбарт).

Зал стоя аплодировал столичным танцовщикам, крики «браво!» не прекращались, пока солисты не покинули сцену.

Художественный руководитель балетной труппы - народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Дирижеры - заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев.