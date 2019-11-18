Казахстанский армеец стал чемпионом мира по панкратиону

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме в спортивном комплексе FEDERBOCCE прошёл чемпионат мира по панкратиону, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Сабит Жусупов завоевал чемпионский пояс в весовой категории до 65 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерство.

В финале в бескомпромиссном бою армейский спортсмен уверенно одержал победу над чемпионом мира 2018 года – бойцом из России Магомедом Абдуллаевым. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов мира.

«Панкратион – это возрождённый вид спорта. Он считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств», - рассказал начальник команды ЦСКА по рукопашному бою майор Мурат Бижанов.