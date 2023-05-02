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Казахстанский анимационный фильм «Бесік жыры» получил приз на фестивале в Испании

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 13:05
Казахстанский анимационный фильм «Бесік жыры» получил приз на фестивале в Испании Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Короткометражный анимационный фильм «Бесік жыры», вышедший при поддержке Министерства культуры и спорта РК, получил приз «Лучший короткометражный анимационный фильм» на престижном кинофестивале, который прошел в столице Испании (Мадрид). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего на конкурсе Madfa Madrid Film Awards-2023 были представлены 1500 анимационных работ. Мадридская кинопремия MADFA (MFA) входит в официальный конкурс IMDb. Фестиваль ежегодно собирает на своей площадке лучшие работы талантливых режиссеров со всего мира.

«Тот факт, что казахстанский анимационный фильм получил Гран-при престижного международного конкурса, можно считать показателем того, что отечественная анимационная индустрия развивается в правильном направлении. Министерство культуры и спорта планирует до 2030 года увеличить долю казахстанских фильмов в общем прокате, в том числе анимационных фильмов, до 35%. Для этого ежегодно будет создаваться не менее 10 анимационных проектов. В прошлом году впервые в стране было создано творческое объединение «Казаханимация». Данная организация будет совершенствовать мастерство отечественных специалистов по анимации и оказывать поддержку в создании анимационных проектов»,- отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.


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