Казахстанский альтист Шекербек Елжан стал лауреатом Международного конкурса им. Якова Фудимана

В городе Алматы в период с 25 по 29 марта 2024 года, прошел ХII Республиканский конкурс молодых исполнителей среди одаренных детей специализированных музыкальных школ Казахстана — «Жас орындаушылар», передает корреспондент агентства Kazinform.

Конкурс проходил на базе республиканской музыкальной школы им. Куляш Байсеитовой.

За всю историю конкурсов в составе жюри побывали выдающиеся деятели культуры, такие как профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского — Иголинский Владислав Григорьевич; лауреат Международных конкурсов — Копылов Даниил; народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского — А. Г. Севидов; Гаухар Курманбековна Мурзабекова — Народная артистка Республики Казахстан, советская и казахская скрипачка, дирижер, музыкальный педагог, профессор, лауреат Государственной премии Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «Курмет», основатель и художественный руководитель Государственного ансамбля классической музыки «Camerata Kazakhstan»; заслуженный деятель КР, лауреат Международного конкурса Средней Азии и Казахстана Цокуренко Полина Абрамовна; народный артист Республики Казахстан, профессор КНК им. Курмангазы Клушкин Юрий Степанович и другие. Это говорит о высоком уровне и популярности данного музыкального события.

Известно, как сложен и извилист путь, который проходят совместно учитель и ученик в процессе обучения, как непросто достичь желанных высот. Именно поэтому педагог струнного отделения Республиканской школы РКССМШИ им. А. Жубанова — Исенова Айнур Тасмухановна, — имеющая за плечами многолетний опыт преподавательской деятельности, воспитала в своем ученике Шекербек Елжан предельную требовательность к себе, стремление к высокому образцу исполнения. Это в конечном итоге привело к победе на международном конкурсе, где Шекербек Елжан стал Дипломантом 2-й степени в номинации — Альт. Вместе с тем, ровно через месяц участие в Международном конкурсе им. Якова Фудимана среди Альтистов, организованном международной организацией «Art Forum of Kazakhstan», принесло Шекербеку Елжану очередную победу. Он стал обладателем призового места и Лауреатом 2-й степени.

Шекербек Елжан является дипломантом международных и республиканских конкурсов 2021–2023 гг., внуком известного Казахстанского поэта и журналиста, заслуженного деятеля культуры РК — Садыханулы Шекербека.