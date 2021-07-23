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Казахстанский актер получил награду кинофестиваля в Каннах

23 Июля 2021 12:55
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Казахстанский актер получил награду кинофестиваля в Каннах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский актер Еркебулан Дайыров стал лучшим азиатским актером на кинофестивале World Film festival в Каннах. Награду он получил за роль в фильме «Подсолнух» режиссера Эли Гильман, передает МИА «Казинформ».

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«Это не только моя победа, но и победа всей съемочной команды, в их числе есть режиссер Эля Гильман. Спасибо за поздравления, не успеваю все прочитать. Всем большое спасибо», - сказал актер в видеообращении, опубликованном в Instagram .

Картина «Подсолнух» рассказывает историю семьи, в которой 14-летний подросток, страдающий интернет-зависимостью, пытается решить проблемы взрослых.

По словам режиссера Эли Гильман, эта история – ее послание всем родителям.

На сегодняшний день на счету картины «Подсолнух» успешное участие в нескольких международных кинофестивалях. Фильм завоевал следующие награды: приз «Лучший режиссер», Venice Film Awards; приз «За выдающееся мастерство», WRPN Women’s International Film Festival (2020 г.); Специальный приз жюри, White Nights Film Festival (Санкт-Петербург, апрель, 2021 г.).

На недавно прошедшем международном фестивале Istanbul Film Awards по итогам месяца казахстанская картина получила сразу 7 наград: «Лучшая драма», «Лучший режиссер среди женщин» (Эля Гильман), «Лучший зарубежный фильм», «Лучший оператор» (Алексей Кирюхин), «Лучшая детская роль» (Рашид Мусин), «Лучший актер» (Еркебулан Даиров) и «Лучшая актриса» (Слабода Мичалович).

Еркебулан Дайыров родился 12 августа 1986 года в Алматинской области. В 2008 году окончил факультет музыкального театра и эстрады Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. С 2006 года - актер Казахского государственного академического драматического театра имени Мухтара Ауэзова. В 2018 году получил звание «Заслуженный деятель Казахстана». Снимался в фильмах «Дорога домой», «Шлагбаум», «Так сложились звезды», «Дорога к матери», «Тараз», «Путь лидера. Астана», «Амре», «Балуан шолак», «Томирис» и других.


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