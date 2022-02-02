Новости
Казахстанскими пограничниками предотвращены факты незаконного вывоза крупных денежных средств
2 Февраля 2022 15:27
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В период с 24 по 31 января текущего года территориальными подразделениями Пограничной службы предотвращены попытки незаконного вывоза денежных средств за границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Новости по темеВ аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза валюты Тенге укрепился за месяц на 0,6% - Нацбанк Президент высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных
В городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Туркестане, Усть-Каменогорске пограничниками выявлено 24 факта вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму 311 526 967 тенге.
Материалы переданы в органы государственных доходов и СЭР по компетенции.
«Пограничная служба КНБ напоминает гражданам, выезжающим за пределы РК о соблюдении законодательства при вывозе денежных средств и необходимости их декларирования (свыше десяти тысяч долларов США)», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных
- Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно»
- В Нур-Султане отменятся высокий «оранжевый» уровень террористической опасности
- «Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
- Организатора нарколаборатории задержали в Алматы
- Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047