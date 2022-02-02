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Казахстанскими пограничниками предотвращены факты незаконного вывоза крупных денежных средств

2 Февраля 2022 15:27
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Казахстанскими пограничниками предотвращены факты незаконного вывоза крупных денежных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В период с 24 по 31 января текущего года территориальными подразделениями Пограничной службы предотвращены попытки незаконного вывоза денежных средств за границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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В городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Туркестане, Усть-Каменогорске пограничниками выявлено 24 факта вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму 311 526 967 тенге.

Материалы переданы в органы государственных доходов и СЭР по компетенции.

«Пограничная служба КНБ напоминает гражданам, выезжающим за пределы РК о соблюдении законодательства при вывозе денежных средств и необходимости их декларирования (свыше десяти тысяч долларов США)», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

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#Пограничники   #КНБ РК  
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