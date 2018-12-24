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Казахстанским вузам разрешат заниматься коммерческой деятельностью
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанским вузам разрешат заниматься коммерческой деятельностью, сообщил вице-министр образования РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по вопросам обеспечения качества образования в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Совершенствование институциональной среды в системе высшего образования с целью повышения конкурентоспособности вузов. Здесь, что сделано, первое - это возможность вузов самостоятельно влиять на свой уровень доходов. Мы планируем, что будет перерегистрация в некоммерческие акционерные общества, тем самым будут решены ряд вопросов, это и эндаумент фонды, это и шестнадцать видов коммерческой деятельности. Теперь они смогут заниматься коммерческими видами деятельности, создавать эндаумент фонды, открывать филиалы за рубежом, ГЧП и так далее. То есть это определенная финансовая свобода», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Вице-министр также затронул вопрос трансферта передового опыта в условиях Казахстана.
«Привлечение зарубежных топ-менеджеров и ученых. Мы ежегодно привлекаем 300 зарубежных ученых и около 30-ти зарубежных топ-менеджеров. Нам важно интегрироваться в мировое образовательное пространство и привлекать наших коллег. Дальше это стимулирование повышения потенциала вузов путем их укрепления», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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