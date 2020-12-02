Казахстанским вузам предложат новую методику расчета педагогической нагрузки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В системе высшего образования происходят серьезные изменения, в том числе дальнейшее расширение академической, управленческой и финансовой самостоятельности, обновление образовательных программ и др. Принимаются важные и нужные меры, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, долгое время оставались без должного внимания вопросы, которые касаются повседневной работы преподавателей. Это большое количество отчетности, невысокая заработная плата преподавателей при высоком объёме педнагрузки, хотя именно эти проблемы напрямую влияют на качество образования.

Очень сложно полностью отдаваться процессу преподавания, если ты загружен дополнительной и непрофильной работой – отчетами, планами, ведомостями. Или когда нагрузка составляет 800 часов, и ты ведешь сразу 10 дисциплин, при этом размер заработной платы не позволяет удовлетворять самые простые потребности. Естественно, что из-за этого не остается времени на профессиональное саморазвитие. Поэтому мы серьезное внимание уделяем именно этим вопросам», - написал министр в Facebook.

По его информации, внесли изменения в приказы МОН РК и значительно сократили документацию, которая заполняется преподавателями вузов. К примеру, только лишь из перечня форм строгой отчетности исключены 11 документов.

«Среди них – ведомости учета учебного времени преподавателей, причем как ежемесячные, так и годовые, несколько экзаменационных ведомостей для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, протоколы заседаний комиссий по проведению итоговых аттестаций. Возьмем только один документ – план работы кафедры, который состоял из 21 (!) пункта и включал огромный объем работы, на выполнение которой нужно было потратить большое количество времени.

Пока по инерции не все вузы отошли от этих требований. Поэтому, уважаемые преподаватели, обратите внимание на эти моменты и ссылайтесь на поправки и другие решения министерства, если вдруг ваше руководство начнет запрашивать документы, которые не являются обязательными! При этом даже оставшиеся документы должны максимально вестись в цифровом формате.

Для того, чтобы во время пандемии студенты защищали дипломные работы или диссертации дистанционно, мы отменили все требования по наличию «синей» печати, сбора «живых» подписей рецензентов и руководителей и т.д.», - продолжил министр.

Министерство проводит также мониторинг педагогической нагрузки.

«К сожалению, та методика определения нагрузки, которая применяется в некоторых высших учебных заведениях, вызывает сомнения, поскольку приводит к тому, что одна ставка равняется 800 часам работы. При такой нагрузке времени на подготовку к занятиям, на научную деятельность практически не остается. Поэтому в ближайшее время подведомственным вузам будет предложена другая методика. Рабочая группа, в состав которой вошли эксперты, проректоры и преподаватели вузов, сейчас работает над этим.

При этом механическое снижение нагрузки тоже может не дать нужного эффекта. У ряда вузов был опыт, когда нагрузка была резко снижена до 400-500 часов, и поскольку, общий объем часов по вузу не уменьшился, а преподаватели не имеют права иметь более 1,5 ставки нагрузки, вуз вынужден был нанимать менее квалифицированных преподавателей, что не лучшим образом повлияло на качество обучения. Данный вопрос будет решаться поэтапно в системном порядке с учетом всех этих факторов «, - добавил Асхат Аймагамбетов.

Вопрос повышения заработной платы преподавателей вузов также актуален.

«На заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение принять меры по повышению оплаты труда педагогов высшей школы.

Если в сентябре 2019 года мною было поручено ректорам повысить зарплату на 25% за счет внутренних резервов и сокращения административных расходов, то уже в этом году благодаря поддержке Президента мы свое решение подкрепили источниками выплат. С сентября 2020 года мы повысили стоимость государственного образовательного гранта, за счет чего вузы предусмотрели повышение окладов преподавателей.

С 1 сентября этого года в национальных вузах заработная плата в среднем повысилась на 28%, в государственных – на 20%. Очевидно, что этого еще недостаточно, и данная работа нами будет продолжена.

Конечно, я слышу и критику, которая сводится к тому, что министерство, предоставляя финансовую автономию вузам, продолжает регулировать некоторые процессы.

С этим я не соглашусь, МОН как единственный акционер в силу законодательства обязан по подведомственным вузам принимать определенные решения. При этом частные вузы и вузы, подведомственные другим госорганам, по многим вопросам принимают решения самостоятельно. В любом случае мы продолжим расширение академической и управленческой самостоятельности вузов и при этом будем повышать их ответственность за качество образования», - резюмировал глава МОН РК.