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    00:58, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанским водителям напомнили об опасности при ухудшении погоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК предупреждает водителей об опасностях при ухудшении погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ряде областей, по сообщению РГП «Казгидромет», ожидается ухудшение погодных условий, осадки в виде снега, гололед и туман. Автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог. Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов», - говорится в распространенном сообщении.

    Как отмечается, для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

    Поэтому водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, напомнили в МВД РК.

    Теги:
    Погода Транспорт Безопасность
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