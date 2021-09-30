Казахстанским водителям напомнили об опасности при ухудшении погоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК предупреждает водителей об опасностях при ухудшении погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ряде областей, по сообщению РГП «Казгидромет», ожидается ухудшение погодных условий, осадки в виде снега, гололед и туман. Автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог. Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Поэтому водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, напомнили в МВД РК.