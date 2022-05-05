5 Мая 2022 14:11

Казахстанским ветеранам ко Дню Победы выплатят 5,4 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единовременная социальная помощь на 5,4 млрд тенге будет оказана казахстанцам ко Дню Победы. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Руслан Сакеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство труда и социальной защиты населения рекомендовало акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге, в Актюбинской области 2 млн тенге. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят не менее 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период войны – не менее 60 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов войны и труженикам тыла – не менее 30 тыс. тенге», – сказал Р. Сакеев.

По его словам, ко Дню Победы местными исполнительными органами предусмотрено 5, 4 млрд тенге на единовременную помощь. Выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 381 человек; 92 жителя блокадного Ленинграда; 212 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; жены (мужья) умерших инвалидов войны – 3 221 человек; шесть вдов погибших во время войны; 74 116 тружеников тыла; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 20 111 человек.