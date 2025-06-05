Казахстанским ученым не хватает $10 млн на проект, претендующий на Нобелевскую премию

— В перечне научных проектов, поддерживаемых в стране, полностью отсутствуют проекты категории MegaScience. Мы уже более трёх лет предлагаем первый в Казахстане проект мирового уровня — источник ультрахолодных нейтронов. Мы уверены, что хотя бы одно из открытий в рамках проекта соответствует уровню Нобелевской премии. Чтобы установить необходимое оборудование, требуется 15 млн долларов, — сообщил он на заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, если установка будет размещена в Казахстане, сюда приедут проводить эксперименты учёные из 15 ведущих университетов мира.

— Однако у нас даже не существует программы MegaScience, на основе которой можно было бы обосновать такое финансирование. Объединённый институт ядерных исследований, в который входят 27 стран, готов выделить 5 млн долларов. Остальные 10 млн мы просим выделить с вашей стороны. Всего за 5 млрд тенге за три года мы могли бы создать центр, способный совершить мировое научное открытие, — добавил Саябек Сахиев.

Он также подчеркнул, что финансирование научных проектов на три года — это слишком мало. Необходимо предусмотреть устойчивую поддержку минимум на 5–10 лет.



