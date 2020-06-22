Казахстанским туристам к началу октября советуют вернуться из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов попросил граждан к началу октября вернуться в страну из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой совет всем гражданам, которые планируют либо уже находятся в зарубежных странах, к началу октября вернуться в Казахстан. Все мы ожидаем последующих подъемов заболеваемости. Все, кто вылетел, желательно, чтобы вернулись в страну. Мы не хотим, чтобы они были заблокированы за рубежом, так как ожидается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом с наступлением холодного периода», - пояснил Садвакас Байгабулов.

Главный санитарный врач РК на транспорте также призвал казахстанцев соблюдать все санитарные нормы и требования.

«Граждан просим соблюдать все меры предосторожности, социальную дистанцию. Граждане должны носить маски, как ремень безопасности на машине, то есть это должно быть постоянным правилом. Жителям необходимо понимать серьезность ситуации и быть ответственными не только за свое здоровье, но и здоровье ближнего».

Ранее Главный санитарный врач РК на транспорте сообщил о том, какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из-за рубежа.