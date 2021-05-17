Казахстанским теннисистам будут оказывать аналитическую поддержку зарубежные специалисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана заключила годовое соглашение по сотрудничеству с компанией «Sportii Analytics» по аналитической поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Федерация тенниса Казахстана объявила о годовом соглашении по сотрудничеству с компанией «Sportii Analytics», которая станет эксклюзивным поставщиком услуг по аналитической поддержке для казахстанских игроков в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также для наших юниоров по программе «Теннис до 10». «Sportiii Analytics» специализируется на предоставлении теннисного анализа для академий, федераций и 100 лучших игроков ATP и WTA. Генеральным директором компании является известный теннисный аналитик и тренер Майк Джеймс, который ранее работал со многими профессиональными игроками, включая Стэна Вавринку, Кайла Эдмунда, Миомира Кецмановича и Игу Швентек.

«Нам очень приятно работать с Майком и «Sportii Analytics. Аналитика становится всё более важной в профессиональном спорте, и мне нравится практический подход Майка и его команды. Информация предоставлена в очень удобной для пользователя форме, и я убежден, что это соглашение может очень положительно повлиять на работу тренеров и на выступления наших профессиональных и юных игроков», - заявил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.

Майк Джеймс выразил удовлетворение началом нового партнерства с Федерацией тенниса Казахстана.

«Теннис в Казахстане стремительно развивается, и республика быстро становится одной из лучших теннисных стран. В настоящее время 4 игрока входят в топ-100 рейтинга ATP/WTA в одиночном разряде. Казахстан также входит в мировую группу Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Мы увидели значительные улучшения во всех аспектах игры в этой стране. «Sportiii Analytics» намерена поддерживать дальнейшее улучшение стандартов и результатов казахстанского тенниса», - отметил Майк Джеймс.