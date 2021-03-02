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    14:30, 02 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанским школьникам разрешили не носить школьную форму – Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане школьникам разрешили не носить школьную форму. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций вице-министр образовании и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 марта, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, ученики 1-5 классов общеобразовательных и 1-7 классов международных школ перешли на комбинированный формат обучения. На сегодняшний день 53% школьников обучаются в традиционном формате и 47% остаются на дистанционном обучении», – сказала Ш. Каринова.

    По ее словам, школам предоставлено право выбирать предметы, по которым обучение ведется дистанционно. Рекомендовано все основные предметы проводить в традиционном формате. Также Министерством предусмотрено, что в исключительных случаях, по заявлению родителей, в случае контакта учащихся с больными, они могут оставаться на дистанционном обучении. В целом, все ученики и сотрудники школ должны соблюдать меры санитарной безопасности. Требуется соблюдение правил личной гигиены, социального дистанцирования.

    Также вице-министр напомнила, что в связи с санитарными ограничениями в организациях образования не требуется ношение школьной формы.

    При этом, как сообщила Ш. Каринова, сохраняется традиционный формат обучения в школах с количеством учеников до 300 человек. Разрешается также проводить индивидуальные консультации по отдельным школьным предметам в случае необходимости с согласия родителей.


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