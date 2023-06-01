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Казахстанским школьникам провели познавательную экскурсию по Акорде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июня 2023, 15:38
Казахстанским школьникам провели познавательную экскурсию по Акорде Фото: Казинформ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

В ходе экскурсии дети посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы. Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.

Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.

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Недавно жительница Астаны, ученица 1 класса Асылтас Саядил написала письмо на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором рассказала, что хочет посетить Акорду.
Сегодня, по случаю Международного дня детей, Асылтас была специально приглашена на экскурсию в резиденцию «Акорда», где вместе с другими детьми осмотрела здание.


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