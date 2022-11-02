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Казахстанским школьникам планируют расширить вариации школьной формы

2 Ноября 2022, 15:15
Казахстанским школьникам планируют расширить вариации школьной формы
2 Ноября 2022, 15:15

Казахстанским школьникам планируют расширить вариации школьной формы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК предлагает внести в действующий приказ, касающийся требований к школьной форме, дополнения, которые расширят вариации школьной формы учащихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы.

«Существующие требования к школьной форме, в целом, не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде», - отметили в Минпросвещения.

Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений.

«Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости», - сообщила председатель Комитета среднего образования РК Каримова Гульмира.

Отметим, что родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.


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