Казахстанским производителям стала доступна российская электронная торговая площадка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахстанских производителей открылся доступ на российский Ozon. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для казахстанских производителей открылся доступ на российский Ozon! Гигант российского e-commerce – это 16-миллионная база постоянных покупателей и более 80 миллионов ежемесячных пользователей. На маркетплейсе представлены товары в 20 разных категория: от одежды и продуктов питания до детских товаров и косметики. И это, на мой взгляд, большой потенциал для казахстанских предпринимателей», - написал Бахыт Султанов.

Глава Минторговли пояснил, что теперь любой казахстанский производителей может предложить свой товар на этой универсальной площадке.

«Впрочем, наши товар - обувь, украшения и сельхозпродукция - и раньше были представлены на Ozon. Но, как и в случае с Wildberries, для выхода на площадку наши компании должны были открывать филиалы на территории РФ. А это крайне неудобно и затратно для бизнеса. Выходу местного бизнеса на Ozon способствовало совершенствование логистики: с мая наши предприниматели могут доставлять товары в Россию прямиком до клиента самостоятельно или с помощью сторонних перевозчиков. В скором времени Ozon также предложит свой перечень партнеров-логистов, которые будут возить товары казахстанского бизнеса в Россию. Также сейчас прорабатывается возможность складирования наших товаров для последующей доставки по России и другим регионам», - добавил Бахыт Султанов.

Далее отмечено, что Министерство торговли и интеграции также продолжает переговоры с другими маркетплейсами. Главная задача – максимально упростить доступ для наших производителей к различным торговым площадкам.

Министр выразил уверенность в том, что это будет хорошим стимулом и для торговли, и для производства.

Для тех, кто планирует начать продажи на Ozon, приведена короткая инструкция:

Зарегистрируйтесь как продавец на площадке seller.ozon.ru

Прикрепите уставные документы компании и дождитесь проверки.

Примите оферту маркетплейса.

Создайте карточки товаров. Обратите внимание на качество контента, как известно, в интернете покупают глазами.

Уточните, где находится склад, откуда будете отправлять товар.

Ждите первые заказы с Ozon.