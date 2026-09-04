Казахстанским производителям легкой промышленности расширят доступ к госзакупкам

Правительство Казахстана подготовило пакет мер по поддержке легкой промышленности. Отечественным производителям расширят доступ к госзакупкам, повысят требования к локализации сырья и качеству школьной формы, а также снизят затраты на сертификацию, передает агентство Kazinform.

— Государственные закупки станут доступнее для отечественных предприятий легкой промышленности, требования к использованию казахстанского сырья планируется повысить, а требования к качеству школьной формы закрепить на уровне национальных стандартов. Кроме того, предлагается снизить затраты бизнеса на сертификацию и лабораторные испытания продукции, — сообщили в Правительстве.

На очередной встрече в правительстве с представителями легкой промышленности, прошедшей под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, представили пакет дополнительных решений по поддержке и развитию легкой промышленности. Он подготовлен с учетом предложений отечественных производителей, озвученных на встрече с вице-премьером в начале августа.

Фото: Правительство Казахстана

Также одно из ключевых решений касается государственного оборонного заказа. При закупках товаров легкой промышленности предлагается поэтапно повысить требования к внутристрановой ценности сырья. Это позволит увеличить использование казахстанского сырья и обеспечить более стабильную загрузку местных производителей.

— Расширить возможности отечественных предприятий планируется и в государственных закупках. Для этого предлагается пересмотреть перечень товаров легкой промышленности, закупаемых через уголовно-исполнительную систему у РГП «Енбек» из одного источника. В перечне предлагается оставить только продукцию для внутренних нужд организации, открыв отечественным предприятиям более широкий доступ к государственным закупкам, — отметили в Правительстве РК.

Фото: Правительство Казахстана

Изменения затронут и школьную форму. Требования к ее качеству предлагается усилить, нормативно закрепив соответствие национальным стандартам.

Также рассмотрен вопрос стоимости сертификации и лабораторных испытаний. Представители бизнеса на прошлом совещании отмечали высокую стоимость сертификации продукции для участия в госзакупках. С учетом предложений отрасли решено разработать методику, предусматривающую фиксированные тарифы на испытания продукции. Это должно сделать стоимость услуг более прозрачной и снизить издержки производителей.

Оперативные меры планируется реализовать на уровне подзаконных актов, системные — через изменения в законодательство.

Параллельно, в рамках Комплексного плана по развитию легкой промышленности, подготовлен пакет поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Фото: Правительство Казахстана

Одним из ключевых инструментов предлагается сделать Соглашение о повышении локализации. Предприятия, принявшие на себя соответствующие обязательства, получат право на налоговые льготы, в том числе независимо от места расположения объектов за счет нормы об экстерриториальности.

Из-за чего предприниматели судятся по госзакупкам в ВКО — читайте в материале.