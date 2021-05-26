Казахстанским продавцам открыт доступ на Amazon

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК завершило переговоры с командой Amazon по открытию доступа для казахстанских продавцов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минторговли РК.

С 20 мая казахстанские предприниматели получили возможность продавать товары на Amazon - одной из крупнейших международных платформ электронной коммерции. В настоящее время на Amazon продаются товары из 188 стран мира, включая США, Китай, Великобританию, Индию и Японию.

Открытие доступа казахстанским производителям на данный маркетплейс позволит им получить доступ к международным торговым площадкам и значительно увеличить географию и объемы экспорта.

«Мы рады объявить, что казахстанские предприятия теперь могут продавать товары на Amazon. Мы готовы работать с динамично развивающимся бизнес-сообществом Казахстана, включая малых и средних продавцов, и помогать им соединяться с клиентами по всему миру», - отметил Эрик Бруссард, вице-президент Amazon International Seller Services.

«Переговоры и работа по включению Казахстана в перечень разрешенных стран шли более полугода, - рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. - Ранее наши предприниматели, чтобы получить доступ для торговли на Amazon, вынуждены были регистрировать юрлицо и открывать банковский счет только в «разрешенных» странах. Теперь этого не потребуется: казахстанские продавцы могут получать оплату напрямую через казахстанские банки. Это не только упрощает процесс торговли на одной из популярнейших электронных торговых площадок мира, но и открывает новые возможности для нашего бизнеса».

Amazon - одна из крупнейших в мире платформ электронной коммерции и публичных облачных вычислений по объему выручки и рыночной капитализации. Amazon имеет сотни миллионов активных клиентов по всему миру и отправляет товары покупателям в более чем 200 стран и территорий. В 2020 году чистые продажи Amazon составили 386,1 миллиарда долларов США.

Теперь казахстанские предприятия могут зарегистрироваться в качестве продавцов, присоединившись к более чем 1,9 миллионам малых и средних предприятий, которые уже продают товары в магазине Amazon, что составляет около 60% розничных продаж.