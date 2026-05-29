Казахстанским предприятиям возместили свыше 75 млн тенге затрат с начала года

Государство продолжает системную поддержку отечественного бизнеса, стимулируя развитие внутреннего производства и повышение конкурентоспособности казахстанских предприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

С начала 2026 года предприятиям обрабатывающей промышленности возместили порядка 75,6 млн тенге в рамках мер государственной поддержки. Об этом сообщили в дирекции мер государственного стимулирования Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry.

Большая часть средств — свыше 74 млн тенге — направлена на возмещение затрат по повышению производительности труда. Поддержку получили предприятия машиностроения, легкой промышленности и производства строительных материалов из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Кроме того, QazIndustry компенсирует расходы на продвижение отечественной продукции. Речь идет о затратах на международную сертификацию, лабораторные и сертификационные испытания, регистрацию сертификатов, а также приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки продукции, включая обувь.

В рамках этого направления предприятию из Павлодарской области возместили более 1,4 млн тенге расходов.

Как напомнили в QazIndustry, национальный оператор мер государственного стимулирования промышленности компенсирует от 40% до 50% затрат предприятий. По итогам 2025 года общая сумма одобренных заявок превысила 1,4 млрд тенге. Государственную поддержку тогда получили 60 предприятий.

В 2025 году Министерство промышленности и строительства РК обновило инструменты стимулирования промышленности для усиления поддержки обрабатывающего сектора.

Теперь отечественные предприятия могут компенсировать до 50% затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальный размер компенсации составляет 10 тысяч МРП, или 43,25 млн тенге.

Также в пять раз увеличен лимит возмещения затрат на международную сертификацию — с 3 000 до 15 000 МРП. Такая сертификация необходима казахстанским производителям для участия в тендерах транснациональных компаний.

Вся информация о мерах стимулирования размещена на сайте https://qazindustry.gov.kz/ru (раздел «Стимулирование бизнеса»).