Казахстанским потребителям вернули 24 млн тенге за некачественные товары и услуги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 млн тенге защищены права потребителей за последние пять дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

Всего за пять дней поступило 582 обращения, потребителям возвращено 24 млн тенге.

Наибольшая сумма возврата составила 14 млн тенге. Житель Астаны в одном из ТОО приобрел автомобиль, который спустя короткий срок эксплуатации вышел из строя из-за поломки. Когда потребитель самостоятельно обратился в автосалон, ему ответили, что помочь ничем не могут. Разочарованный покупатель направился в столичный департамент по защите прав потребителей, после содействия которого потребителю вернули деньги.

«Очень важными являются сроки исполнения заказа, указанные в договоре, - предупреждают в Комитете по защите прав потребителей. - Так, в столице потребителю не изготовили мебель в обозначенный срок. Житель обратился департамент, где ему оказали правовую помощь в составлении искового заявления на сумму 1,5 млн тенге, и его направили в суд. Департамент примет участие в суде в качестве третьего лица».

Кроме этого, департамент разрешил еще один потребительский спор, возникший со страховой компанией. Произошло ДТП, в котором получил повреждение застрахованный автомобиль потребителя. Страховая компания отказалась выплачивать сумму для восстановления ущерба. После запроса департамента потребителю компенсировали 827 тыс. тенге.

Много жалоб на интернет-магазины.

Кроме очевидных плюсов ускорения процесса покупки товара, онлайн-торговля имеет острые «подводные камни». Поступили многочисленные жалобы потребителей, пострадавших от Wildberries. Только в департамент по защите прав потребителей Карагандинской области 19 человек подали жалобу за неисполнение договорных обязательств по возврату денег. Департамент провел переговоры с продавцом и направил официальное письмо в Ассоциацию компании интернет-торговли РФ. В итоге потребителям вернули более 1,2 млн тенге.

По аналогичным жалобам на Wildberries в Акмолинской области вернули 337 тыс. тенге, 540 тыс. тенге – в Мангистауской области, 600 тыс. тенге - в Алматы, вернули 371 тыс. тенге –в ВКО.

Мошенники продолжают обманывать потребителей, навязывая им товары. К примеру, благодаря содействию департамента по защите прав потребителей Актюбинской области сумма возврата средств потребителям составила более 1,5 млн тенге. На такую же сумму департаментами Жамбылской и Жетысуской областей защищены права еще двух потребителей.

Товары и услуги ненадлежащего качества продолжают наносить ущерб потребителям и рынку. При содействии департамента по защите прав потребителей жителю Туркестанской области вернули почти млн тенге за некачественные пластиковые окна.

Нередко потребителям отказывают и в обмене некачественного товара. Так, в Актюбинской области продавец не возвращал потребителю деньги за бракованный сотовый телефон. После жалобы в местный департамент потребителю обменяли телефон стоимостью 400 тыс. тенге.

На общую сумму в 1,3 млн тенге был произведен возврат средств потребителям, обратившимся в департаменты по защите прав потребителей Абайской, Костанайской, Акмолинской, СКО, Жетысу, ЗКО, Жамбылской и Кызылордиснкой областей по вопросу оказания некачественных услуг и отказов в возврате оплаченных сумм за некачественные товары.