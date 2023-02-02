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Казахстанским паломникам порекомендовали пользоваться услугами официальных туроператоров

2 Февраля 2023, 15:00
Казахстанским паломникам порекомендовали пользоваться услугами официальных туроператоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете индустрии туризма рекомендует паломникам пользоваться услугами официальных туроператоров. Это связано с обращениями, поступившими от туристов. Некоторые из них оказались в сложной ситуации в городах Мекка и Медина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Паломники оказались в сложной ситуации из-за того, что туркомпании, деятельность которых не зарегистрирована официально, не выполнили свои обязательства.

«К примеру, в Комитет индустрии туризма поступили жалобы на туристическую компанию «Kausar travel». При этом у компании отсутствует лицензия на туроператорскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве турагентства, соответственно не имела права заниматься туроператорской деятельностью. Поэтому мы направили письма в Министерство внутренних дел и в Комитет государственных доходов Министерства финансов для защиты интересов туристов и принятия необходимых мер. Также мы призываем туристов запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии», - отметил председатель Комитета индустрии туризма при МКС Дастан Рыспеков.

По правилам, ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение для осуществления туроператорской деятельности. Также туроператорам в сфере религиозного туризма необходимо иметь договор, заключенный с банком второго уровня в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК.

При объединении «Духовное управление мусульман Казахстана» работает Call-центр, где желающие могут получить ответы на актуальные вопросы, позвонив по номеру +7 7172 33-30-30.

Ранее сообщалось, что около 50 паломников стали жертвами мошенников, обещавших путевки в Мекку и Медину.


Фото: i.ytimg.com

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