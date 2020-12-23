Казахстанским миротворцам вручены государственные награды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За вклад в укрепление международной безопасности, успехи при выполнении миротворческой миссии в Республике Ливан и высокий профессионализм в ходе проведения комплексного миротворческого учения ряду военнослужащих Казахстанского миротворческого полка были вручены государственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Орденами «Айбын» II степени награждены командир Казахстанского миротворческого полка полковник Бахытжан Жетписов и заместитель командира полка майор Жигер Аипов, который был признан лучшим миротворцем по итогам конкурса «Әскер тарланы».

Орденом «Айбын» III степени награжден сержант роты боевого обеспечения Казахстанского миротворческого полка сержант 3-го класса Ержан Садырбаев.

Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» вручена начальнику штаба – заместителю командира войсковой части 26363 капитану Арману Толеутаеву и командиру учебной роты миротворческого полка капитану Эльдару Шаймерденову», - сообщили в пресс-службе Капшагайского гарнизона.

Необходимо отметить, что по итогам проведенных комплексных миротворческих учений личный состав казахстанского миротворческого полка был высоко оценён Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Казахстан. В Казахстане подобные учения проводились впервые. В учениях было задействовано более 1000 военнослужащих, свыше 100 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмовых войск, военно-воздушных сил, военной полиции, военных медицинских учреждений, Центра миротворческой подготовки и Центра разминирования.