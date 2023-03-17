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Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем

17 Марта 2023, 11:33
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры антимонопольного реагирования на рынке медицинских информационных услуг обсуждены на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Так, рассмотрены механизмы предоставления поликлиникам и другим медицинским организациям большей свободы в выборе поставщиков информационных систем. Это в том числе подразумевает устранение технических возможностей для доминирования на рынке какой-либо одной компании. На сегодня медучреждения ограничены в выборе, так как частные компании вправе не предоставлять им уже наработанные базы данных, что побуждает больницы заключать договоры с одними и теми же поставщиками.

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Вместе с тем было отмечено, что в настоящее время МЦРИАП совместно с Минздравом продолжается работа по созданию государственной платформы eHealth, в рамках которой планируется сформировать единую базу данных о пациентах с необходимыми медицинскими сведениями.

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