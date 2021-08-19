Казахстанским колледжам предоставили академическую свободу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанским колледжам предоставлена академическая свобода. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Система технического и профессионального образования станет более гибкой и ориентированной на формирование самых востребованных компетенций у обучающихся. Казахстанским колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Теперь они сами совместно с работодателями будут определять содержание образовательных программ и сроки обучения», - отметил министр.
По его словам, образовательные программы позволят студентам получить необходимые квалификации и устраиваться на работу в более короткие сроки, а при необходимости возвращаться и получать дополнительно другие квалификации.
«Данные меры позволят подстроиться под технологические изменения на производстве и запросы рынка труда. Таким образом, колледжи будут готовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодателей. Кроме того, теперь срок обучения в дуальном формате будет засчитываться студентам в трудовой стаж. Это позволит выпускникам колледжей трудоустроиться с уже имеющимся опытом работы. Наряду с этим, колледжи могут реализовывать продукцию, изготовленную студентами в мастерских организаций образования», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
По его словам, также отменено обязательное требование по прохождению аккредитации колледжами для получения госзаказа.
«Теперь они могут участвовать в размещении госзаказа без прохождения аккредитации, при условии наличия лицензии и соответствия установленным требованиям. При этом планируется дальнейшее расширение охвата молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием», - заверил Асхат Аймагамбетов.
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