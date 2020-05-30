Казахстанским экспортерам упростили процедуры пересечения границы с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном переходе «Нур Жолы» 19 мая был отменен отдельный коридор для машин с товарами казахстанских производителей, появившийся на границе 10 апреля в рамках поддержки и ускорения отечественного экспорта в КНР, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции.

По отдельному коридору беспрепятственно мог пересекать границу только автотранспорт с замороженным мясом и рыбой. Остальные казахстанские товары вынуждены были ожидать заезд в общей очереди.

Пропускная способность таможенного перехода «Нур Жолы» составляет 5-10 машин в день. Это привело к скоплению большого количества автотранспортных средств на границе, что поставило под угрозу бесперебойную поставку казахстанских товаров зарубежным покупателям.

На специальный Telegram-канал АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК начали поступать обращения от отечественных экспортеров. Канал был создан в конце марта «QazTrade» для приема экстренных обращений по вопросам осуществления экспорта несырьевых товаров и услуг.

29 мая при содействии сотрудников АО «Центра развития торговой политики «QazTrade» и Министерства торговли и интеграции РК работа отдельного коридора для грузоперевозчиков всех казахстанских товаров была восстановлена.

В МТИ и «QazTrade» поступили слова благодарности от казахстанских предпринимателей, с просьбой в будущем рассмотреть возможность на законодательном уровне закрепить «специальный коридор» для всего отечественного экспорта.

Справочно:

За 2019 год в КНР было экспортировано более 1000 тонн казахстанского пива («Шымкентский пивоваренный завод», «Фирма Арасан», «EFES Казахстан»), более 900 тонн замороженной рыбы (ТОО «Balkhashfishtrade», ТОО «Кызылорда Балык», СЗЦ «Арал»), более 300 тонн кондитерских изделий (АО «Рахат», АО «Баян Сулу, «Кондитерская Фабрика «Сауле»), более 200 тонн растительных масел (АО «Eurasianfoods», ТОО «Маслодел», ТОО «Kaz-IrAgro», ТОО «Жарколь-007»), Несколько партий питьевой воды (ТОО «Сапа Алматы»), вино (ТОО «ArbaWine»), овсяные хлопья (ТОО «Радуга») и прочее.

В середине 2019 года 9 августа казахстанско-китайскую границу с первой в истории партией казахстанской говядины пересекла машина алматинской компании «Meatprocessingandservice». С того дня доставили около 4 000 тонн мяса, произведенного компаниями «Meatprocessingandservice», «Астана Агропродукт» и «Актюбинский мясной кластер».