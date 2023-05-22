Казахстанским банкам разрешат вывозить российские рубли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления Правительства РК «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан» размещен на портале Открытые НПА.

«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей», - отмечено в документе.

Поясняется, что цель документа в вывозе банками второго уровня из страны наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года проведено 5 торгово-экономических миссий в таких странах, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент). По итогам торгово-экономических миссий подписаны экспортные контракты на сумму более $300 млн.