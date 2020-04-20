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Казахстанским банкам и страховщикам рекомендуют не выплачивать дивиденды

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2020, 18:40
Казахстанским банкам и страховщикам рекомендуют не выплачивать дивиденды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовый регулятор рекомендует банкам второго уровня и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В рамках требований систем управления рисками и внутреннего контроля банкам второго уровня и страховым организациям, как отмечает ф инансовый регулятор, необходимо обеспечивать запас капитала c учетом рисков, присущих деятельности финансовых организаций. Это касается результатов стресс-тестирования финансовой устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам риска для обеспечения непрерывной и стабильной деятельности института в долгосрочной перспективе.

«Распространение пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывает негативное влияние на казахстанские предприятия, в частности через снижение выручки и доходов реального сектора экономики. В условиях растущих рисков ухудшения качества активов и снижения прибыльности финансовым организациям необходимо использовать запас капитала для покрытия данных рисков и кредитования экономики», - говорится в сообщении.

В этой связи, финансовый регулятор рекомендовал банкам и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций.


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