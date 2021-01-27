Казахстанских волонтеров научат первичным навыкам при ЧС
Министерством по ЧС включена дополнительная категория «Руководители и координаторы волонтерских организаций (групп)» в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты. Периодичность обучения 1 раз в 2 года. Обучение по данной категории начато в этом году.
В ходе мероприятия исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк изъявила желание оказать содействие при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что в случае необходимости учитывая международный опыт, будут вноситься изменения в законодательные акты в области гражданской защиты. 2020 год был ознаменован Годом волонтеров, проведена объемная работа по развитию волонтерской деятельности в стране.
«Министерством по чрезвычайным ситуациям осуществляется тесное сотрудничество и взаимодействие с неправительственными и волонтерскими организациями. В целом наша совместная работа соприкасается в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в поисковых мероприятиях и оказании первой медицинской и психологической помощи пострадавшим.
Эффективные работы неправительственных и волонтерских организаций проводились при ликвидации селевого потока в г. Алматы (2015 год), паводковых вод (2016-2020гг) в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
В пострадавших населенных пунктах ими оказывалась помощь по расчистке русел рек и арыков, сбору теплых вещей, доставке и распределению питания, закупу строительных материалов и строительству инженерных сооружений», - сказал глава МЧС.
По его словам, проводится активная работа по повышению осведомленности населения о чрезвычайных ситуациях природного характера, а также о порядке действий при ЧС.
В организациях образования с участием волонтеров проводятся открытые уроки и экскурсии. Волонтеры участвуют в учебно-тренировочных эвакуациях в школах и детских садах.
В течение 2020 года по вопросам снижения рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поиска граждан, мерам безопасности и методам оповещения экстренных служб при возникновении ЧС, проведено 326 обучающих семинаров и круглых столов.