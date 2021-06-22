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Казахстанских воинов-освободителей вспоминали в Харьковской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Июня 2021, 20:06
Казахстанских воинов-освободителей вспоминали в Харьковской области

ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - На территории мемориального комплекса «Высота маршала И.Конева» в Харьковской области состоялось торжественное открытие выставочного стенда «Вклад казахстанцев в освобождение Украины от нацистских захватчиков и восстановление ее народного хозяйства». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Украине.

«Мероприятие было организовано Почетным консульством Республики Казахстан в Харькове при поддержке Посольства и Министерства обороны Казахстана, чтобы презентовать публике исторические факты и вещественные экспонаты событий того времени. Этому предшествовала большая многолетняя работа Харьковского национального общественного объединения «Бiрлiк» по поиску воинов Казахстана, погибших и пропавших без вести в боях под Харьковом и Харьковской области. Благодаря их усилиям была восстановлена справедливость в отношении 106 Акмолинской кавалерийской дивизии, считавшейся до недавнего времени «потерянной», - рассказали в Посольстве.

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На выставочном стенде раскрыта история боевого братства народов Казахстана и Украины, демонстрируется вклад Казахстана в освобождение Украины и восстановление народно-хозяйственного комплекса страны. Выложены редкие архивные фотографии военных лет, в том числе героев Советского Союза, совершивших свои подвиги в Украине. Отдельный стенд посвящен партизанскому движению, в том числе Касыму Кайсенову – легендарному партизану «Вася».

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Открывая мероприятие, генеральный директор мемориального комплекса Владимир Гаврюшенко отметил важность данного события в развитии отношений между Казахстаном и Украиной. Он подчеркнул, что в Украине ценят и чтят память воинов-освободителей от нацистской Германии. Народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Пивоваров выразил благодарность народу Казахстану за огромный вклад в освобождение Украины и бережное отношение к истории, ветеранам и труженикам тыла.

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Советник-посланник Посольства Казахстан Токтар Игембаев отметил необходимость проведения подобных мероприятий, чтобы новые поколения не только извлекали уроки из трагедии военных лет, но и воспитывались на примере мужества и беззаветной любви к Родине своих героических предков. Почетный консул Республики Казахстан Эмин Наджафли выразил надежду, что выставка расширит знания гостей музея и станет фундаментом для дальнейших совместных проектов. «Давайте не забывать, что будущее есть у всех, кто помнит и чтит память о прошлом», – отметил он.

В рамках мероприятия была показана документальная хроника о роли казахстанцев в освобождении Украины и представлена концертная программа из песен военных лет.

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